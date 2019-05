Waarom zette R. de zus van zijn vriendin op een sekssite?

Belazerde tennisclub uit Nijmegen in financiële nood: nog maar 67 cent op de rekening

28 mei NIJMEGEN - Niet meer dan 67 cent. Dat is het huidige saldo van de Nijmeegse studententennisvereniging Slow, nadat de voormalige penningmeester de bankrekening van de vereniging leeg plukte. De club verkeert in financiële nood en houdt een benefietavond en is een crowdfunding gestart om er weer bovenop te komen.