Wachttijd voor behandeling in ziekenhuis loopt op: gevolgen van coronacrisis

Groot­scheep­se zoektocht naar voortvluch­ti­ge in Nijmegen-Noord

18 juni NIJMEGEN - In de wijk Grote Boel in Nijmegen-Noord is deze donderdagavond een grote zoekactie door de politie geweest. De hele wijk werd uitgekamd met diverse politieagenten en patrouillewagens. Ook de politiehelikopter werd ingezet bij het speurwerk. Een persoon zou mogelijk zijn aangehouden.