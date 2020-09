Wageningen en Nijmegen grootste ‘slurpers’ van Europese subsidies

Meeste geld naar universiteiten

De Wageningen Universiteit blijkt met haar instituten het beste in vinden van subsidiepotjes. Vanaf 2014 ging er 220 miljoen naar de campus. Voor de Radboud Universiteit blijft het bedrag hangen op 213 miljoen euro. Het verschil met de andere instellingen in Gelderland is groot. De derde grootste ontvanger is de namelijk de HAN, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met 'slechts’ 8 miljoen euro subsidie.

Rivierenland en Achterhoek blijven achter

Derde provincie van Nederland

Vergeleken met andere provincies weet Gelderland Europa goed te vinden. Alleen naar Zuid-Holland en Noord-Holland gaat meer Europees geld. Afgezet tegen het aantal inwoners komt Gelderland op een vijfde plek van twaalf provincies. Per inwoner kreeg Gelderland in de afgelopen zes jaar 72 euro per jaar. In het dunbevolkte Groningen is dat bedrag maar liefst 141 euro per inwoner per jaar. Friesland komt er het slechtste af, met maar 22 euro aan Europese subsidie per inwoner.