Walter en Silke belanden op fietsvakantie per toeval in Argentijnse WK-hysterie: ‘Alles is Messi, Messi, Messi’

Update Feestelij­ke stemming in Arnhem ondanks nederlaag Marokko; in Nijmegen en Ede blijft het stil

In Nijmegen en Ede overheerste de rust. In Arnhem klonk feestmuziek in de Volkerakstraat en was de stemming woensdagavond ondanks de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal feestelijk.

15 december