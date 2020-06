Walter Hamers na zeven jaar weg bij Vierdaagsefeesten

Nijmeegse scholieren Elian (18) en Catíe (17) winnen prestigieu­ze prijs met aanklacht tegen ex-paus

16:53 Nijmegen - Hoe kan ex-paus Benedictus XVI verantwoordelijk worden gehouden voor het misbruik in de katholieke kerk en daarvoor worden aangeklaagd? Dat is het thema van het profielwerkstuk van Elian Lavrijsen (18) en Catíe Joosten (17), leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Het resultaat is zó goed, dat het dinsdag de prestigieuze KNAW Onderwijsprijs krijgt.