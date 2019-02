Wanbetaler verkeersboetes krijgt wielklem van politie in Nijmegen

Geen nieuwe pomp meer: Is het einde van het tankstati­on nabij?

11:25 De gemeente Nijmegen verbiedt de bouw van traditionele tankstations. Nieuwe verkooppunten van fossiele brandstoffen als diesel en benzine zijn niet meer nodig. Het is de hoogste tijd om ruim baan te maken voor laadstations voor elektrische auto’s, vindt men in Nijmegen. In Arnhem is GroenLinks al geïnteresseerd in de Nijmeegse stap, dus mogelijk vindt het besluit snel navolging in andere steden.