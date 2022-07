Wandelaars houden extra rustdag op Vierdaagsecamping: ‘Ik heb wel een unheimisch gevoel’

Drukkend weer en nog knap warm op woensdag van Vierdaagse, bij feesten kans op buien en onweer

NIJMEGEN - Vierdaagselopers die denken dat het woensdag met de warmte wel weer gedaan is, komen bedrogen uit. Weliswaar is het misschien een graad of tien minder warm dan vandaag, maar voor het gevoel kan het morgen toch nog flink heet zijn in en rond Nijmegen. En ook ee nwaarschuwing voor de feestvierder: let op, want het kan gaan regenen.

16:07