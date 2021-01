Wandelpaden rond Wageningen en Nijmegen in race voor beste wandelroute van de Benelux

De vijf wandelroutes werden gekozen uit een lijst van zeventien routes die nieuw zijn of recent nog flink gewijzigd. De andere drie kandidaten die gaan voor de titel Wandelroute van het Jaar 2021 zijn wandelnetwerk de Merode op de rand van de Belgische provincies Antwerpen en Limburg, De Lange Afstandswandeling RivierPark Maasvallei aan beide zijden van de Grensmaas tussen Maastricht en Maasbracht en Streekpad Westfriese Omringdijk in Noord-Holland. Op de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Gent (1 mei) maakt de jury de winnaar bekend.

Tweede Wereldoorlog

Het Pad van de Vrijheid is een wandelroute van ongeveer 150 kilometer rondom Wageningen, opgedeeld in dertien etappes met verschillende lengtes, van 9 tot 19 kilometer. De route start en eindigt bij Hotel De Wereld in Wageningen en voert langs langs monumenten en gedenkplekken over de Tweede Wereldoorlog in Wageningen, Rhenen, Oosterbeek en de Betuwe.



De Oude Bondswandeling die door boswachter Ellen zoveel mogelijk is gereconstrueerd loopt van het centrum van Nijmegen naar Plasmolen en weer terug. De tocht is 53 kilometer lang en gaat door de bossen Beek-Ubbergen, langs de wijngaarden rond Groesbeek, over de Mookerheide en een stukje door Duitsland.