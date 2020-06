Wandelt daar nu een bever op de stoep? Én 3 schattige jonkies geboren!

Goffertbad vanaf maandag weer geopend voor 8- tot en met 12-jarigen

15:35 NIJMEGEN - Het Goffertbad in Nijmegen is vanaf maandag weer (gedeeltelijk) geopend voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Voorwaarde is dat ze een zwemdiploma hebben. Op schooldagen kunnen ze in het openluchtzwembad terecht van 15 tot 18 uur, in de weekenden van 13 tot 16 uur.