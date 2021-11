Wanneer Toine (66) aan zijn lekkende hartklep wordt geopereerd is ongewis: ‘Dit zou niet moeten kunnen’

Code zwart? Dit gaan we er de komende dagen al van merken: ‘We zaten er nog nooit zo dicht bij’

NIJMEGEN - Over negen dagen is het ‘code zwart’ in de ziekenhuizen, vreest ic-baas Diederik Gommers. ,,Er zitten nog heel wat stappen tussen voor het zover is’’, zeggen ze bij het Nijmeegse Radboudumc. Maar dat we ook de aanloop er naartoe gaan merken, is zeker.

24 november