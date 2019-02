Wapenhandelaren uit Nijmegen en Malden moeten de cel in

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft een 50-jarige Nijmegenaar voor de handel in wapens en munitie veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De rechters achten bewezen dat de man diep in de illegale vuurwapenhandel zat.

Een 47-jarige medeverdachte uit Malden kreeg 18 maanden cel opgelegd. De straffen zijn met aftrek van het voorarrest. De mannen zitten nu een jaar vast. De straffen zijn lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. De officier had respectievelijk 6 en 3,5 jaar gevangenisstraf.

Lager

De straffen zijn lager omdat, van de man uit Malden kan volgens de rechters niet kan worden vastgesteld dat hij stelselmatig in vuurwapens handelde. Van de Nijmegenaar kan dat wel worden gesteld, aldus de rechtbank dinsdagmiddag. Volgens de rechters heeft hij van het handelen in vuurwapens zijn beroep gemaakt. De man toont daarbij geen enkel normbesef over de gevaren die vuurwapens met zich mee brengen. ,,Zijn klanten plegen er ripdeals mee.”

De Nijmegenaar had alleen oog voor zijn eigen belang. Het maakte hem volgens de rechtbank niet uit als iemand gewond raakte of werd doodgeschoten, want hij was toch niet degenen die de trekker overhaalde.

Desondanks is ook zijn straf lager. De Nijmegenaar is niet de grote internationale wapenhandelaar zoals politie en het OM hem presenteerden. Zo acht de rechtbank niet bewezen dat de man vuurwapens uit het voormalige Joegoslavië naar Nederland liet smokkelen. De man moet het geld dat hij met de wapens verdiende, 22.000 euro, aan de Nederlandse Staat terugbetalen.

Schoonzoon

Een derde verdachte in de zaak, een 25-jarige Nijmegenaar, is dinsdagmiddag vrijgesproken van wapenhandel. Tegen hem ontbreekt overtuigend bewijs dat hij zijn samen met de 50-jarige Arnhemmer, zijn schoonvader, in de volop in de wapenhandel zat. De jonge Nijmegenaar werd in januari 2018 tijdens een verkeerscontrole aangehouden met hennep, cash geld en een doorgeladen vuurwapen op zak. Hij kreeg daarvoor 338 dagen cel. De straf is gelijk aan cde tijd die hij in voorarrest zat. De man is daarom recent al vrijgelaten.

De drie verdachten waren niet bij de uitspraak aanwezig. Een vierde verdachte, een 63-jarige man uit Beuningen, is in december al veroordeeld tot een jaar cel. De man verkocht als sportschutter illegaal munitie.

Infiltratie