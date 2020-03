Wapens aangetroffen in woning in Nijmegen

De politie doorzocht de woning naar aanleiding van een tip. Het is niet bekend gemaakt of het om vuurwapens of balletjespistolen gaat. ‘We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Zorg dat je deze dingen niet aanschaft. Het is misschien stoer om zo’n ding te hebben maar zou jij je ook stoer voelen als wij met onze wapens tegenover je staan?’



De eigenaar werkte volgens de agent goed mee. Hij is aangehouden en heeft afstand gedaan van de meeste wapens. ‘Hij zal gehoord worden door de recherche en Justitie zal beslissen of hij het wapen terugkrijgt waar hij geen afstand van heeft gedaan’, schrijft de politie op instagram.