‘Wappiefolder’ die coronacrisis gelijkstelt aan Duitse bezetting duikt op in Nijmegen: ‘Zieke vergelijking’

NIJMEGEN - Een folder waarin coronamaatregelen worden vergeleken met situaties in de Tweede Wereldoorlog is nu ook in Nijmegen opgedoken. In het centrum belandde de flyer bij tenminste één appartementengebouw in de brievenbussen. Dezelfde folders zorgden eerder voor ophef in Arnhem toen ze daar huis-aan-huis zijn verspreid.