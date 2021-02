Was het nou wel nodig om de Vierdaagse al te schrappen? En zitten de massale feesten er nog wel in? ‘Het is hun keuze, maar we zijn echt verbaasd’

Is de afgelasting van de Vierdaagse, die op 20 juli pas zou beginnen, niet wat voorbarig?

Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss van het Radboudumc in Nijmegen gaf al maanden geleden aan dat een normale Vierdaagse er dit jaar niet in zou zitten, onder meer omdat dan nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn. De persconferentie van premier Mark Rutte vorige week dinsdag was voor Vierdaagse-marsleider Henny Sackers het moment dat hij zeker wist dat er dit jaar geen Wandelvierdaagse komt. ,,Er werd gezegd dat we deze zomer op zijn best waakzaam moeten blijven wat de 1,5 metermaatregel betreft. De kans dat de vaccinatiegraad in juli nog niet groot genoeg is, is levensgroot. Dan houdt het gewoon op.”