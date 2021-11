‘Wat als niet jij maar je vader de gevangenis in moet?’: een andere blik op hooliganisme

Geweld rond het veld: heeft corona het betaalde voetbal in slaap gesust of speelt er iets anders? ‘Lockdowns kunnen rol spelen’

Fakkels, blikjes en bekers bier die op het veld worden gegooid, vechtpartijen op de tribune. Rellen in het Nijmeegse Goffertpark, charges van de Mobiele Eenheid buiten GelreDome in Arnhem. In en rond de stadions laait het voetbalgeweld dit seizoen telkens weer op. De autoriteiten lijken verrast. Waarom blijft het misgaan?

14 november