Wat bewoog deze zeven relschoppers bij NEC - Vitesse? ‘Dit was de domste actie van mijn leven’

Laten we eerlijk zijn, zegt rechter Marc Ouweneel: iedereen is het zat. Natuurlijk, hij is hier in deze zaal in Zutphen de rechter en hij zal rechtspreken op basis van feiten. Maar hij is ook gewoon een burger in de maatschappij. En hij zegt het maar gewoon zoals het is: ,,Door mensen zoals u kunnen andere mensen niet naar de voetbal.’’