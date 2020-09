Wat doe je als een kennis geen boks wil geven? Dan steek je hem neer: drie jaar cel geëist

Zeven redenen waarom alternatie­ve Dorpensin­gel wél kans maakt

7 september BEMMEL/LENT - Het alternatief van een groep Bemmelnaren voor de geplande Dorpensingel - niet van/naar de Zandsestraat, maar de Ressensestraat nabij stoeterij Buitenzorg - is volgens Lingewaards verkeerswethouder Johan Sluiter een onhaalbare kaart. Het geplande tracé is in zijn ogen een gelopen race. Maar tijdens de eerste politieke informatieronde hierover bleek eind vorig week dat nog niks zeker is. Zeven redenen waarom de alternatieve Dorpensingel wel degelijk nog kansrijk is.