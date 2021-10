Wat doen die groene plaatjes in de Nijmeegse parken? Het is de glorieuze terugkeer van de groene lijn

Er werd aan getwijfeld, aan de groene lijn. Midden in coronatijd lag ie daar ineens, op straat in Nijmegen. Als je ’m de volle 7 kilometer volgde, kwam je bij hetzelfde punt uit. Wat wilde die lijn nu eigenlijk? Winkelend publiek verdelen uit vrees voor overstekende aerosolen soms? En waarom bibberde die lijn zo, moest hier een benevelde schilder even bekomen van de jenever?



De lijn werd weggestraald en terug geschilderd. Wat kostte dit trouwens allemaal wel niet?



Al snel werd het duidelijk: de groene lijn was een nieuwe Nijmeegse stadswandeling, ook wel bekend onder de wat kleurloze maar allesomvattende naam Walk of the town. Nijmegenaren konden ’m volgen, toeristen konden ’m volgen. En dan onderweg wat leren over de geschiedenis van de stad, aan de hand van nieuwe kunstwerken die op de route aansluiten.