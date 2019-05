'Wat heb jij in je broek?’ vragen Radboud-onderzoekers aan bezoekers Lowlands

NIJMEGEN - 'Wat heb jij in je broek?’ Met die prikkelende titel doet het Nijmeegse Radboudumc mee aan het wetenschapsprogramma van popfestival Lowlands in Biddinghuizen. Onderzoekers van het zogenoemde DSD-Team (Differences in Sex Development) vragen de bezoekers van het festival hoe hun geslachtsdeel er uit ziet.

Met de antwoorden hopen ze jongeren te helpen die te maken hebben met een geslachtsdeel dat niet helemaal duidelijk maakt of zij een meisje of jongen zijn.



Het ziekenhuis krijgt regelmatig te maken met kinderen die zijn geboren met een variatie van het geslachtsdeel. Het is dan niet meteen duidelijk of iemand een jongen of een meisje is. Vaak wordt dan gekozen voor een operatie om het geslachtsdeel er ‘normaler’ uit te laten zien.

Opereren of niet?

Door bezoekers van Lowlands te vragen hoe hun geslachtsdeel er uit ziet en of ze daarmee tevreden kunnen zijn, denken Radboud-onderzoekers dat ze kunnen helpen in de keuze: opereren of niet?



‘Onderzoek toont namelijk aan hoe tevreden je bent met je uiterlijk vooral wordt beïnvloed door hoe mooi je je voelt, in plaats van hoe je er feitelijk uitziet.’ Het Radboudumc wil nu weten: ‘Geldt dit ook voor je piem of poes?’

Nog twee onderzoeken