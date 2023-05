Wat hebben de Nijmeegse theaters in petto voor seizoen 2023-2024?

Zandhage­dis­sen massaal platgere­den op fietspad in Groesbeek­se bos: meer dan helft dieren is verdwenen

Op het fietspad in de spoorkuil worden tientallen zandhagedissen per jaar platgereden. Het voortbestaan van de beschermde diersoort in het Groesbeekse bos is mede daardoor in groot gevaar gekomen. De gemeente Berg en Dal is verplicht enkele kostbare maatregelen te nemen.