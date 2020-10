Wat is het verhaal achter de cafébrand bij ’t Paleis in Nijmegen? ‘Spooky, vind je niet?’

Er knarst maar een handvol scherven onder je schoenen en je ruikt de brandgeur plotseling en plaatselijk. Pas bij de voordeur zie je dat er iets mis was bij café ’t Paleis in de Priemstraat, in de benedenstad in Nijmegen.



In de nacht van zaterdag op zondag woedde binnen het vuur. De brand was snel onder controle en de ochtend erna is het rustig op straat. De eerste nieuwsgierige buurtbewoners hebben ’s nachts niets gemerkt, wat is er gebeurd dan? Van buiten lijkt de schade mee te vallen, van binnen overigens niet.



Maar de vraag is vooral: wat voor verhaal zit hier achter?