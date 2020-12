Wat moet je als Nijmeegse winkelier met klanten die geen mondkapje willen dragen?

Krakers Winkel­steeg halen nachtje door en laten kaal terrein achter: ‘De contacten verlopen vriende­lijk’

2 december NIJMEGEN - Helemaal leeg was het gekraakte terrein aan de Sint Teunismolenweg in Nijmegen dinsdagmiddag nog niet, maar de krakers waren druk in de weer om vanochtend een kaal terrein achter te kunnen laten. Dat moet ook, want de deurwaarder heeft aangekondigd deze woensdag 2 december het terrein te komen ontruimen.