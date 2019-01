Het huidige bestemmingsplan biedt teveel restricties, constateert van Schaik. Tegelijkertijd is blijven huren ook geen optie, als NEC als gezonde profclub wil voortbestaan. Wat zijn de mogelijkheden?

Scenario 1: Het bestemmingsplan wordt aangepast

Op dit moment mag tot maximaal tien meter in de lengte en de hoogte van het Gofferstadion worden gebouwd. Ook zijn er restricties aan het aantal auto's dat het stadion mag bezoeken. Van Schaik: ,,Het is begrijpelijk dat de gemeente zuinig is op het Goffertpark, het is een schitterende omgeving. Maar als wij het stadion rendabel willen maken, moet er iets bijkomen. Met alleen de inkomsten van voetbal red je het niet.” Van Schaik was eerder directeur bij FC Utrecht: ,,In de Galgenwaard, het stadion daar, zijn een aantal sportzaken gevestigd. In het stadion van Roda JC zit zelfs een casino. Dat zorgt voor extra inkomsten. Dat is in het Gofferstadion onder de huidige omstandigheden allemaal niet mogelijk.”

Scenario 2: Een investeerder koopt het stadion

De naam van NEC-fan en miljardair Marcel Boekhoorn ligt daarbij voor de hand. Voor iemand die recentelijk de HEMA overnam, is de aanschaf van het Gofferstadion ongetwijfeld slechts een schijntje. Maar wie betaalt zomaar 7,9 miljoen euro voor een stadion dat op dit moment nauwelijks rendabel te maken is? Van Schaik: ,,Dat kunnen we van investeerders niet verwachten, dan wordt het een bodemloze put. Zeker omdat het stadion steeds ouder wordt en meer onderhoud vergt. Toch zijn we wel degelijk met investeerders in gesprek om te kijken wat mogelijkheden zijn om het tóch aantrekkelijk te maken. Hoe? Dat proberen we nu uit te vinden.”

Scenario 3: NEC vertrekt uit de Goffert

Het moge duidelijk zijn: het is een scenario dat geen voorkeur geniet. NEC en de Goffert - de Bloedkuul - zijn immers onlosmakelijk aan elkaar verbonden. NEC-aanvoerder Rens van Eijden is duidelijk: ,,NEC hoort in de Goffert.” Toch flirtte NEC in een niet heel grijs verleden met een vertrek uit het Nijmeegse stadspark. In 2009 bestonden zelfs plannen voor een compleet nieuw stadion op industriepark Bijsterhuizen. Dat is nu zeker nog niet aan de orde, aldus Van Schaik: ,,We voeren veel gesprekken met de gemeente, de verstandhouding is goed. En eerlijk is eerlijk: de gemeente heeft ook niets aan een leeg Gofferstadion. Maar er móet iets gebeuren.”

Volledig scherm Het stadion in aanbouw, eind jaren dertig van de vorige eeuw.

Het Gofferstadion was van alle markten thuis Sinds de grootschalige renovatie van het Gofferstadion in 1999 is NEC de enige partij die op regelmatige basis gebruik maakt van het stadion. Dat was voorheen wel anders: in de ‘oude’ Goffert - in de zomer van 1939 geopend door prins Bernard - vonden diverse evenementen plaats. Behalve voetbal bood het stadion, toen nog met sintelbaan, onder meer plaats voor motorcrossraces, honkbalwedstrijden en wielrenevenementen. Vanaf de jaren 50 kwam daar ook nog eens de Vlaggenparade, de officiële start van de Vierdaagseweek, bij. Met die traditie is in 2011 gebroken. Het huidige Gofferstadion biedt plaats aan zo’n 12.5000 (zitplaatsen), in het oude stadion was dat nog 29.000 (grotendeels staanplaatsen). Daarmee gold het Nijmeegse stadion lange tijd als één van de grootste van het land. Niet vreemd dus dat het Nederlands elftal eind jaren zeventig meerdere kwalificatiewedstrijden in Nijmegen afwerkte. Zelfs aartsrivaal Vitesse uit Arnhem week enkele malen uit naar het Gofferstadion, omdat het eigen stadion te klein was. Dat gebeurde tweemaal in mei 1993, toen de Arnhemmers achtereenvolgend tegen Feyenoord en PSV moesten aantreden. Ondanks dat de wedstrijden in Nijmegen werd gehouden en meer dan 20.000 bezoekers de moeite namen om naar het stadion te komen, viel er beide malen geen enkele wanklank.