Wat moet rechter met verwarde personen die gevaar opleveren doordat ze de gaskraan opendraaien

Het is midden op de dag als op 8 juli een 40-jarige man in verwarde toestand de gaskraan opendraait in zijn woning aan een hofje in Lindenholt. Als de hulpverleners komen, ontdekken zij dat de gasslang van het gasfornuis is doorgesneden en dat de ventilatiekanalen met een plastic zak zijn afgeplakt. Ook zijn de gordijnen met tape vastgeplakt. ‘De man is overgedragen aan de hulpverlening’, meldt de politie.