Wat moeten we met de tippelzone in Nijmegen?

1. Hoeveel vrouwen werken er momenteel nog op de Nijmeegse tippelzone?

Er werken op dit moment 14 vrouwen op de tippelzone in en rond de loods aan de Nieuwe Marktstraat. Op een gemiddelde avond zijn er 6 vrouwen aanwezig. Daarnaast tippelen nog eens 10 dames illegaal in de stad. Met name ter hoogte van het Joris Ivensplein - vlakbij de tippelzone dus - en rondom daklozenopvang MFC aan de Van Schevichavenstraat.



Ooit waren er veel meer straatprostituees in Nijmegen actief: in 2007 gaf de gemeente Nijmegen aan liefst 42 prostituees een pasje om ‘officieel’ te kunnen tippelen op de zone. Daarvan zijn 20 sekswerkers inmiddels niet meer werkzaam op de tippelzone; 8 andere ex-tippelaarsters zijn vermoedelijk overleden.

2. Wat weten we van de vrouwen op de tippelzone?

De sekswerkers op de tippelzone zijn tussen de 34 en 59 jaar oud. Deels op leeftijd dus. Maar dat is niet vreemd: sinds 2007 zijn geen nieuwe straatprostituees toegelaten op de tippelzone. Feitelijk is er dus al jaren sprake van een uitsterfbeleid. Twee derde van de vrouwen woont zelfstandig, een derde verblijft in dag- nachtopvang MFC.



Drugsgebruik blijkt een groot probleem: van de 14 actieve straatprostituees op de tippelzone zijn er zeker 8 verslaafd aan harddrugs. Volgens Bureau Beke zijn slechts 4 dames volledig clean. Die wonen allen buiten Nijmegen. De 10 illegale straatprostituees - met leeftijden van 29 tot 62 jaar - zijn allemaal verslaafd aan harddrugs. De helft verblijft in het MFC. Van de overige 5 is geen woonplek bekend.

3. Waarom hebben we überhaupt een door de gemeente en hulpinstanties gefaciliteerde tippelzone in Nijmegen?

De huidige tippelzone in Nijmegen bestaat al sinds 2000. Illegale prostitutie zorgde destijds voor veel overlast. Dat moest anders, vond het stadsbestuur. Met één legale tippelzone hoopten zij beter zicht te houden op de problematiek rondom straatprostitutie en de overlast te beteugelen.



De Nijmeegse tippelzone, waar hulpverlening aanwezig is, geldt bovendien als een relatief veilige werkomgeving. De politie houdt een oogje in het zeil en er is een ‘huiskamer’. Daar kunnen de straatprostituees onder meer eten en drinken, condooms halen en drugsspuiten omruilen.

4. Waarom is er nu discussie over het voortbestaan van de tippelzone?

Straatprostitutie komt landelijk steeds minder voor. Nijmegen is - naast Arnhem, Groningen en Utrecht - de enige stad waar straatprostitutie nog is toegestaan. In veel steden zijn tippelzones de afgelopen jaren gesloten, constateert Bureau Beke. Het in stand houden van de tippelzone kost Nijmegen jaarlijks naar eigen zeggen 400.000 euro. Dat is nog los van kosten voor politie-inzet en hulpverlening. Een hoop geld voor een kleine groep actieve tippelaarsters, vindt burgemeester Hubert Bruls. Is doorgaan nog wel moreel en financieel verantwoord?

5. En, wat gaat er gebeuren?

Bureau Beke heeft vijf toekomstscenario’s geschetst. Doorgaan op de huidige voet (het uitsterfbeleid, scenario 1) lijkt voor geen van de betrokken partijen een optie. Het gaat zeer waarschijnlijk tussen twee nogal uiteenlopende scenario’s: stoppen (scenario 2) en doorgaan mét beperkte uitbreiding van het aantal vrouwen dat er mag werken (scenario 3). Zorginstanties IrisZorg, GGD en de politie zijn voor variant 3. Burgemeester Bruls neigt sterk naar 2: stoppen. Begin volgend jaar discussieert de gemeenteraad erover.

6. Wat vinden de vrouwen zelf?