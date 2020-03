Wat Rutte eigenlijk zei, is dat er miljoenen mensen besmet raken

NIJMEGEN - Premier Mark Rutte hield gisteren een historische toespraak. Maar wat wilde hij nu eigenlijk zeggen? Dat er tienduizenden doden vallen? En we nog maanden last hebben van maatregelen?

,,Een groot deel van de bevolking zal met het virus besmet raken’’, zei de premier. Hoe groot dat deel precies is, is moeilijk te zeggen. Infectioloog Andreas Voss van zowel Radboudumc als CWZ in Nijmegen, spreekt over ‘een meerderheid van de bevolking’. Dat zijn dus al gauw 8 miljoen landgenoten.

Hoeveel doden gaan er dan vallen?

In Nederland ligt het percentage mensen dat dood gaat aan corona sinds vandaag op 2,5 procent: gezondheidsdienst RIVM maakte gisteren bekend dat er 1705 vastgestelde besmettingen zijn en 43 doden.



Berekeningen van de GGD leerde een paar dagen geleden dat het huidige aantal daadwerkelijke besmettingen ongeveer zes keer hoger is: de meeste mensen laten zich niet testen. Dat maakt het heel moeilijk nu een inschatting te maken. Specialisten verschillen van mening.

Arts-microbioloog Marc Bonte van UMC Utrecht zei gisteren dat we rekening moeten houden met mogelijk 50.000 sterfgevallen door het coronavirus. Maar als vooral gezonde mensen het virus krijgen, valt het overlijdensaantal wellicht hard mee.

Dat is in ieder geval wel wat immunoloog Ger Rijkers stelt. In een interview met RTL Nieuws vertelt Rijkers dat vooral gezonde mensen de aankomende maanden besmet gaan raken. En die kunnen meestal wel tegen een stootje: ‘Het hoeft dus helemaal niet te leiden tot duizenden doden. De kwetsbare groep is namelijk redelijk afgeschermd.’

Hoe lang blijven de maatregelen gelden?

Dat is moeilijk te zeggen. Rutte zei dat we nog ‘maanden’ last zullen hebben van het virus, maar de meeste maatregelen zijn afgekondigd tot - vooralsnog - 6 april. Het effect hiervan moet over ongeveer een week te zien zijn: dan zou de piek in het aantal besmettingen te zien moeten zijn en de dalende trend ingezet moeten worden.

De grote vraag is dan: hoe vol liggen de ziekenhuizen dan met coronapatiënten? Liggen die dan overvol, dan is er geen enkele reden om de maatregelen al terug te schroeven.

Hoe groot is de kans dat mensen ook niet meer naar buiten mogen?

De regering is bang voor de schade die dat oplevert, zowel sociaal als economisch. Maar er kan een moment komen dat het niet anders kan: als de ic's zo vol dreigen te komen liggen dat er keuzes gemaakt moeten worden. In het draaiboek van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care staat met zoveel woorden dat bijvoorbeeld 80-plussers en extreem vroeggeboren kinderen dan plaats zouden moeten maken voor coronapatiënten met meer levensverwachting.

En het gaat hard. Zaterdag lagen er tussen de 40 en 50 coronapatiënten op de ic's, maandag waren dat er bijna 100, een verdubbeling in twee dagen. En er zijn, met alle inderhaast geïmproviseerde ic-plekken erbij, in totaal zo’n 2000 bedden op de intensive care. Niet onbelangrijk: daarvan waren er eind vorige week al zo'n 800 bezet door patiënten met andere aandoeningen.