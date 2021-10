Wat stoten die asfaltfabrieken precies uit? Tweede Kamer wil het weten: ‘Hoe meer er bekend wordt, hoe stinkender het zaakje wordt’

Column Marcel Rözer De nachttrein gaat ons leven veranderen

8 oktober NIJMEGEN - We kunnen binnenkort met de nachttrein Europa in. Opstappen in Nijmegen en uitstappen in Praag of Milaan. De Nacht-Trein, alleen de combinatie van deze woorden al. Miss Marple, een restauratiewagen met schemerlampjes op de tafels... Ik voel hoe alles trager zal gaan.