Wat we in ons gedrag overhouden aan de coronacrisis? Hooguit wat argwaan

Cynisme, losbandigheid en gelatenheid: als we nu in de middeleeuwen hadden geleefd, had Nederland er in deze coronatijd er heel anders uitgezien, betoogt hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Herman Pleij, gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur.



,,In vroeger tijden, tot ver in de negentiende eeuw, zou zich nu een soort cynisme openbaren, zouden mensen er op los gaan leven. Dat kwam voort uit gevoel dat de mens in hoge mate machteloos was en bijvoorbeeld een pestepidemie kennelijk Gods wil was. Toen zag je al vrij snel een soort gelatenheid en overgang naar wat ze toen heidens gedrag noemden. Omdat mensen dachten: binnenkort is het afgelopen, laten we het er dus nog maar even van nemen.’’