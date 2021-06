Wat wordt het vanavond? In Nijmegen hopen ze op Georginio Biernaldum

Als je ’s avonds met je vrienden op een terras zit of op een festival rondloopt, kun je zomaar presentatrice Gina July met haar microfoon tegenkomen. Ze is van Katertje, een Nijmeegs marketingbedrijf dat Nederlands grootste online platform van feestvierende jongeren wil worden.



Ze zou je vragen kunnen stellen als: wat is de beste versiertruc? Als je de volgende ochtend gesloopt op de bank zit, kun je de filmpjes terugkijken, is het idee.



,,Offline gebeurtenissen een online plek bieden. Dat is wat we doen. Je wilt napraten over dat feestje. Alcohol heeft positieve en negatieve kanten. Het positieve is dat het mensen verbindt’’, zegt Marlon Bonink van Katertje.



Katertje bleef de afgelopen maanden mede overeind dankzij mondkapjes bedrukt met teksten als ‘Hoest nou?’. Er werden er zo’n 20.000 van verkocht. Nu zijn daar oranje T-shirts met melige teksten als Koninklijke Nederlander Vol Bier (KNVB). Of een limited edition met de namen en rugnummers van Rafael van der Vaart (23) en Georginio Wijnaldum (8), of nee: Van de Kaart en Biernaldum. Humor.



Van die T-shirts zijn er nu zo’n zeshonderd verkocht, zegt Bonink. ,,Sinds we hebben gewonnen van Oekraïne gaat het hard. Ineens heeft iedereen hoop.’’