Water in rivieren wordt nog flink hoger, kades gaan weer onder lopen

Kades onder water

Voor de Rijn geldt dat vandaag voorlopig de hoogste stand bij Lobith is bereikt (net iets onder de 12,75 meter), deze de komende dagen zakt maar maandag of dinsdag uitkomt op 13,25 meter NAP. Dan zal de stand daar op blijven hangen, om later in de week of volgend weekend verder te stijgen naar misschien wel meer dan 14 meter. Dat zou betekenen dat de kades in Arnhem en Nijmegen onder water komen te staan.



Of dat ook echt gaat gebeuren, is nog wel onzeker. Een onverwachte verandering in het weer kan er voor zorgen dat er in de stroomgebieden van de rivieren minder regen valt dan nu wordt verwacht. Dat heeft direct invloed op de waterstanden.