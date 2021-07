Water nóg meters hoger: recordstand, hartje zomer en zelfde hoogwater als afgelopen winter

Toen liepen de uiterwaarden onder en stond bijvoorbeeld ook de Nijmeegse Waalkade deels onder water. Eerder deze week was al een hoge waterstand voorspeld, reden om onder meer campings in de uiterwaarden deels te ontruimen, net als bijvoorbeeld het terras van de Kaaij onder de Waalbrug in Nijmegen. Maar de verwachtingen zijn bijgesteld: het wordt nóg hoger dan in juli 1980, is de voorspelling, toen het water ook extreem hoog stond in juli.

Moezel van groot belang

De voorspellingen zijn wel wat onzeker, vertelt waterstanddeskundige Alphons van Winden van Bureau Stroming. De hoge waterstand wordt veroorzaakt door de vele regen die in het stroomgebied van de Rijn en Waal is gevallen en nog gaat vallen. ,,Met name wat er met de Moezel gaat gebeuren, is van groot belang’’, vertelt Van Winden. In het stroomgebied van die rivier gaat het tot donderdag enorm regenen en dat water wordt ergens maand bij Lobith verwacht. Die vloedgolf komt samen met het extra water dat in de Bovenrijn van verder van Nederland gelegen gebieden komt. De vraag is hoe die twee stromen precies samenvallen.

Ook is onzeker hoeveel regen er precies in de rivieren terecht komt. ,,Anders dan in de winter is er nu veel vegetatie dat het water tegenhoudt. Dus we weten niet precies wat het effect van alle regen is die er gaat vallen, hoe snel dat naar de rivieren stroomt.’’

Donderdag meer duidelijkheid

Rijkswaterstaat denkt dat de Rijn bij Lobith de 14,7 meter aan gaat tikken, Van Winden is iets behoudender en denkt aan een meter minder. ,,Maar donderdag weten we meer.’’