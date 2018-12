Waterpeil in rivieren gaat komende dagen fors stijgen

In de komende week zal de hoeveelheid water die per seconde passeert verdubbelen, verwacht de website waterpeilen.nl van 750 kubieke meter nu naar ongeveer 1.500. Reden is regen die over het stroomgebied van de Rijn trekt. In navolging van deze rivier stijgt naar verwachting ook het waterpeil in de Waal, Nederrijn en IJssel.