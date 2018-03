Waterschap test waterkering Waalkade

Start cruiseseizoen: volop schepen aan Waalkade

16:11 NIJMEGEN - Het cruiseseizoen is weer geopend en dat was te zien aan de Nijmeegse Waalkade. Maar liefst vijf cruiseschepen meerden hier zondagmorgen af. Enkele honderden passagiers stapten uit en gingen de binnenstad in voor een rondje stad.