Waterschap waarschuwt: zes vrachtwagens vol frituurvet in Weurtse zuivering

Bij Rioolreinigingsservice RRS zien ze in de praktijk wat voor problemen het kan opleveren. ,,Op 1 en 2 januari van dit jaar hebben we landelijk 1150 verstoppingen verholpen”, vertelt Ruben Wieser van de vestiging in Duiven. ,,De feestdagen zijn altijd enorm druk. Mensen staan overal te koken en te bakken en spoelen het vet vaak weg in de keuken. Sommige mensen denken zelfs: ik gooi het weg in een put aan de straat, dan heb ik er geen last van. Maar het geeft in veel gevallen meteen problemen, dezelfde dag nog of een dag later.”



De loodgieters treffen vaak leidingen aan die ‘honderd procent dicht zitten met vet’. ,,We frasen de leidingen dan weer open. De kosten zijn in veel gevallen voor de bewoners zelf.” Volgens Wieser is er zeker sprake van een gebrek aan kennis. ,,Maar het is ook gemakzucht. En vet weggooien in een put aan de straat is gewoon vandalisme.”