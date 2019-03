Waterschapslasten: Droge voeten zijn niet overal even duur

Nog geen huurders, maar nieuw kantoor­pand komt er

8:01 NIJMEGEN - Er verrijst een nieuw kantoorpand van zes verdiepingen aan de Wijchenseweg, op de grens van Nijmegen en Wijchen. Huurders zijn er nog niet, maar er zijn wel genoeg geïnteresseerden. ,,Er is behoefte aan kantoren. In de crisis is er bijna niks bijgebouwd en inmiddels zijn kantoren opgesoupeerd”, zegt Pieter Haanappel van Verbeek Bedrijfsmakelaars in Nijmegen.