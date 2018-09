'We dachten dat het veilig was in de kapokfabriek'

Riet Staring was 16 jaar in het oorlogsjaar 1944. Ze woonden met haar ouders, broer en zus in de Piet Heinstraat in Bottendaal. Nijmegen was sinds de geallieerde verovering eind september een frontstad en lag zwaar onder vuur.



De Duitsers beschoten dagelijks de stad en voerden luchtaanvallen uit met brandbommen. In een arbeiderswijk als Bottendaal met veel bovenwoningen zochten de buurtbewoners een veilig heenkomen in schuilkelders onder fabrieken. Bij Dobbelmann en in de kelder van de kapokfabriek aan de De Ruyterstraat. Dat was een bedrijf waar matrassen en kussens werden gemaakt met het plantaardig vulmiddel kapok.