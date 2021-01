We gaan beginnen met prikken: eerste verpleegkundige vanmiddag ingeënt in Nijmegen

Wie gevaccineerd is, is na ongeveer een week beschermd tegen corona. Zeven dagen na de tweede vaccinatie - één vaccinatie werkt nog onvoldoende - is ruim 90 procent van de mensen beschermd tegen corona, stelt het RIVM.



Het vaccin biedt dus geen 100 procent garantie. Wat ook nog onbekend is, of mensen die gevaccineerd zijn niet toch nog anderen kunnen besmetten. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.



Dus ook iemand die gevaccineerd is, moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona, schrijft het RIVM voor. Handicap hierbij: binnen een of twee dagen na de vaccinatie kun je last krijgen van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging. Die bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over.



Het vaccin werkt vooralsnog ook tegen mutaties van het coronavirus. Maar of het bijvoorbeeld ook tegen de nieuwe Britse variant werkt, die veel besmettelijker lijkt te zijn, wordt deze week pas bekend.