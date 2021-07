We gaan dit jaar weer niet naar De Kaaij

Die MRI is nodig om te kijken op welke manier de uitzaaiingen van kanker in haar hersenen eventueel te bestralen zijn. Als dat mogelijk is, kan ze minderen met dexamethason, wat nodig is om eventueel immuuntherapie te starten.



Volgende week ben ik een weekje vrij. Da’s standaard, ook nu de Vierdaagse weer niet doorgaat. De Vierdaagseweek is mijn week, daar is geen onderhandeling over mogelijk. Mijn collega’s weten dat al jaren.



Toch ga ik het evenement niet zo missen als vorig jaar. Toen had ik een week niks en treurde ik op het overdrevene af om het gemis van de feesten. Dit jaar heb ik een alternatief programma.



Vooruitlopend op de tweede chemo mogen we bijna iedere dag naar het ziekenhuis. Van de week belde een vriend van me. Hij vond het wel goed nieuws dat bestralen, eventueel opereren en de kans op immuuntherapie. Dan zien ze wel opties om het leven te verlengen, vond hij.



De realiteit is dat het de eerste probeersels zijn om te kijken of het wat extra tijd kan gaan opleveren. Het is geen optimisme van de artsen, ze kijken wat er mogelijk is om palliatief te kunnen behandelen.