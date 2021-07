‘We kunnen het niet meer aan’: geen bron- en contactonderzoek meer, wie positief getest is moet zelf gaan rondbellen

Altijd Verbonden is een avond vol rouw en connecties: ‘Wij zijn net zo goed de ouders van onze sterrenkin­de­ren’

11 juli NIJMEGEN - ,,Het grijpt me bij de keel. Het is zo heftig’’, klinkt er uit het publiek in Cultuurhuis De Lindenberg in Nijmegen. Hier was zaterdagavond het benefietconcert Altijd Verbonden; een ode aan ‘stil’ geboren kinderen. Voor organisator Daisy van Bekkum (35) uit Beneden-Leeuwen viel deze avond alles precies op z'n plek.