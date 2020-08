‘We kúnnen in het oosten van Nederland een tweede golf voorkomen’

Andreas Voss, werkzaam als arts-microbioloog van het het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, is er in ieder geval niet gerust op: ,,De fun is voorbij: we zijn deze zomer te ver doorgeslagen in het loslaten van maatregelen.’’



Moet na de Randstad ook Gelderland zich opmaken voor een tweede besmettingsgolf?

Voss: ,,De omstandigheden in Gelderland zijn gunstiger dan het in westen. Het is niet vreemd dat steden als Amsterdam en Rotterdam zulke besmettingshaarden zijn: het zijn drukbevolkte plaatsen, de mensen leven daar dicht op elkaar; in het oosten is dat minder.



We kúnnen het dus voorkomen. Maar dan moet het wel afgelopen zijn met het laconieke gedrag. We zien dat nieuwe besmettingen vooral plaatsvinden binnen de privésfeer op feestjes en barbecues, waarbij familieleden of vrienden elkaar besmetten.



Het is natuurlijk onzin om te denken dat iemand die je goed kent en zich niet per se ziek voelt, niet besmettelijk kan zijn. Als we de discipline opbrengen om binnen die setting ook afstand te bewaren en ons aan de regels houden, zijn we weer een eind in de goede richting.’’