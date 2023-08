We Love the 90s is voor de één jeugd herbeleven, voor de ander muziek van de ouders: ‘Kom hier speciaal voor het hakken’

In Finland ging Youri Loen met een cruise­schip naar een uitwed­strijd, nu speelt de oud-NEC’er bij De Treffers: ‘Het was er een zooitje’

Na de tragedie in Griekenland, de helse Finse winter en voetbalvakantie in Malta is Youri Loen (32) neergestreken bij De Treffers in Groesbeek. Maar van thuiskomen wil de Nijmegenaar niets weten.