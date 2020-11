‘We love you NEC, we do’, fans eren 120-jarige Nijmeegse voetbalclub met sfeeractie

Vrouw woedend op buurman (56) die haar zoontje (5) ‘bij kruis betastte’: ‘Ik wilde je graag slaan, maar je dochter stond achter je’

13 november ARNHEM – ‘Ik denk dat buurman wilde dat ik in zijn hand plaste.’ De buurman, een 56-jarige Nijmegenaar, hoorde vrijdag een gevangenisstraf van een jaar eisen, waarvan de helft voorwaardelijk voor het meermalen betasten van het kruis van het vijfjarige jongetje over de kleren heen. Ook toen het kind nog vier was.