Wedstrijd sleetje rijden in de oorlog: wie kent Trudy en haar Hatertse buurkinderen?

VIDEONIJMEGEN - De oorlogswinter van 44/45 was bitter koud en in januari lag er een flink pak sneeuw in de stad. Voor de gelegerde Canadese militairen was dat een mooi moment om een wedstrijd sleetje rijden te organiseren aan de Weg door Jonkerbos, niet ver van de kruising met de Hatertseweg.

Op de 75 jaar oude beelden die historicus Joost Roosendaal in de archieven van de geallieerden heeft gevonden, is te zien hoe militairen over een parcours rennen terwijl ze een sleetje trekken met daarop kinderen uit de buurt. ,,Het zijn officiële beelden die destijds zijn gebruikt bij de bioscoopjournaals in Canada en de Verenigde Staten, met het originele Engelse commentaar eronder”, vertelt Roosendaal.

Volledig scherm Beeld uit de film over de sleewedstrijd van de Canadezen. © Stichting Nijmegen Blijft in Beeld

Negen voorstellingen van een uur

De film maakt deel uit van de voorstellingen van een speciaal programma van de stichting Nijmegen Blijft in Beeld op 4, 5 en 6 februari in de Steigerzaal van De Lindenberg. Onder de titel ‘Canadese winter en Oranje lentezon’ laat de stichting nieuw ontdekte filmpjes zien van de laatste oorlogswinter in de regio Nijmegen en de bevrijdingsfeesten erna.



Iedere dag worden de films drie keer vertoond, in totaal negen voorstellingen van een uur. Het programma sluit naadloos aan op de succesvolle serie filmvoorstellingen over Market Garden (allemaal uitverkocht, in totaal zo’n 2000 bezoekers), die de stichting in het najaar vertoonde.

Volledig scherm Canadese soldaten trekken kinderen uit Hatert voort op hun slee, tijdens een wedstrijd in de winter van 1944-1945. © Stichting Nijmegen Blijft in Beeld

Wie staat er op de film?

Op de sneeuwfilms in Hatert zijn veel kinderen te zijn, die ongeveer tussen de 3 en 8 jaar oud zijn. Roosendaal: ,,Heel graag willen we meer weten over die kinderen. Leven ze nog? Dan komen we natuurlijk graag in contact met ze. Maar misschien herkennen anderen hen wel en kunnen ze meer vertellen over wat er op die dag en in die weken is gebeurd. Van een van de kinderen weten we dat ze Trudy heet, maar dat is eigenlijk het enige.”