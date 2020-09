Week voor sluiting brandt 129-jarige Millingse winkel af: ‘Treurig dat het zo moet eindigen’

,,Ze is nog te aangeslagen. Er is ook zó veel gebeurd.” Naast de uitgebrande winkel van Joke van der Velden (71) legt zoon Joerie Smolders uit waarom zijn moeder nog niet zelf wil vertellen over de brand. Het is te vers en te emotioneel. ,,De winkel zat in de familie. Was eerst van mijn opa en oma en daarvoor van hun ouders. Eind deze maand zou mijn moeder de winkel voorgoed dicht hebben gedaan en dan nu dit...”



Van Het Kleine Winkeltje, aan het begin van de Pastoor Graatweg, is weinig over. ‘Mode maak je zelf’ staat er nog net te lezen op het restant van de gebarsten voorruit. Daarachter is de ravage groot. Een zee van zwartgeblakerde kleren, bluswater en naai-artikelen. Van de bovenverdieping rest slechts een skelet dat ooit een dak moest voorstellen.