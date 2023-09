Week zon kan matig jaar van het Goffertbad niet meer goedmaken: ‘maar’ 50.000 zwemmers

Het zonnige weer van deze week kan het matige jaar dat het Goffertbad draait niet goedmaken. Er waren slechts zo'n 50.000 bezoekers in het openluchtzwembad in Nijmegen, zegt directeur Heino Jacobs van Sportfondsenbaden, 15.000 minder dan in een goed jaar. Langer opengaan? ,,Geen optie.”