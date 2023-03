Week Zonder Vlees: 10 x lekker vega(n) eten in Nijmegen bestel je hier

indebuurt.nlZelfs als je een biefstukje op zijn tijd wel kan waarderen, is het soms een lekkere afwisseling om eens een vegetarische maaltijd te bestellen. Daarnaast is het van 6 tot en met 12 maart ook nog eens de Nationale Week Zonder Vlees! Dit zijn tien restaurants in Nijmegen met heerlijk vegetarisch en veganistisch eten.

Tati

Tati is misschien wel een van de bekendste vega(n) restaurants in Nijmegen. De menukaart is volledig veganistisch. Daarnaast staat het restaurant in Nijmegen-Oost bekend om de heerlijke taartjes en uitgebreide High Tea’s.

Maoz falafel

Geen zin om uit eten te gaan maar wel in een heerlijke vega maaltijd? Loop dan eens binnen bij Maoz falafel aan de Grote Markt! Je krijgt er een pitabroodje gevuld met falafelballen. Vervolgens mag je het broodje helemaal tot de nok toe vullen met allerlei heerlijkheden zoals olijfjes, couscous, groenten en verschillende soorten saus. Eet smakelijk! Je kunt Maoz trouwens ook thuis laten bezorgen.

Café de Plak

Café de Plak aan de Bloemerstraat in Nijmegen behoort al tientallen jaren tot de gevestigde orde van de (vegetarische) restaurants. Het bekendste gerecht van Café de Plak is absoluut het kaasgehakt. Je bestelt het met een bord friet en salade of als burger. Het menu check je op de site.

Desem

Vegetarische pizzaliefhebbers zijn bij Desem aan het goede adres. In deze zaak in de Bloemerstraat vind je een groot aanbod aan vega pizza’s, allemaal huisgemaakt. Op de kaart staat bijvoorbeeld aan een pizza met oesterzwam, blauwe kaas en buffelmozzarella. Lekker!

Toko Oost

Bij Toko Oost kookt Noortje de lekkerste gerechten, vaak vegetarisch. Voor iedereen die geen zin heeft om te koken. Iedere week stelt ze een nieuw menu samen met de gerechten én toetjes. Jammie!

Cali

Cali is een bar, café en hangout in de benedenstad waar je kan koffiedrinken, borrelen en eten. De kaart staat vol met vega(n) snacks en borrelplanken, zoals vegan chili cheese fries, een kimchi burger met vegan kaas en een bucket met gefrituurde bloemkool. Keuze genoeg dus!

Bhalu

Bhalu aan de Bloemerstraat is meer dan een yogastudio. Je kan er ook heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Je raadt het al: alles is veganistisch. Na een yogales kan je hier helemaal zen smikkelen! De menukaart vind je op de site.

Indian Way

De naam zegt het al: bij Indian Way staat de Indiase keuken centraal. Van oudsher is Indiaas eten geschikt voor vegetarische of veganistische diëten, want er wordt veel gebruik gemaakt van bijvoorbeeld peulvruchten. Met behulp van veel kruiden, weten ze elk gerecht op zo’n smaak te krijgen dat je vlees vaak niet mist. Ook bij Indian Way in de Sint Jorisstraat staan er een hoop vege(n) gerechten op het menu en ook een vegetarische rijsttafel is te bestellen.

Veggie India

Nog een restaurant in Indiase sferen is Veggie India: een restaurant waar het eten 100 procent vegetarisch is. Voorheen heette het restaurant Thali Express, maar nu verduidelijkt de naam extra goed dat vegetariërs hier helemaal los kunnen gaan. Ook veganisten kunnen hier genieten, want de meeste thali’s zijn ook vegan te verkrijgen.

Credible

Op de hoek van de Hertogstraat zit Hotel Credible. Naast hotelkamers, boeken, muziek en spelletjes, vind je hier ontbijt, lunch, diner en borrelhapjes die veelal vegetarisch of zelfs veganistisch zijn. Ook het publiek is uiteenlopend. Genoeg diversiteit dus!

