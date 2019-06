Weer drie auto’s in Nijmegen uitgebrand, nu in Hatert

Onlangs was het ook al raak met een autobrand in de Weezenhof 61e straat. Sinds oktober zijn er minstens 30 auto's in Nijmegen uitgebrand waarbij de politie een vermoeden heeft van brandstichting.



In de Nijmeegse gemeenteraad hebben onder meer VVD en Stadspartij DNF hierover hun zorgen geuit. Dat gebeurde, nadat onder meer in de wijk Heseveld in één nacht zeven auto's in de as werden gelegd. Bewoners in de Nijmeegse wijk Zwanenveld vroegen vorige week nog om camerabewaking, betere straatverlichting en meer toezicht, nadat hier ter hoogte van de vijftiende straat vier auto’s in brand vlogen.



De politie heeft vooralsnog geen daders in het vizier. Volgens een woordvoerder is er geen pijl te trekken op waar in de stad eventuele daders toeslaan. ,,Het lijkt erop dat de doelwitten volstrekt willekeurig zijn gekozen”, aldus de politie.