Weer een autobrand in Nijmegen, nu aan de Kanaalstraat

De brand werd rond 04.40 uur ontdekt door buurtbewoners die wakker werden van harde knallen. Toen de brandweer aankwam, stond een deel van de auto al in lichterlaaie. Het vuur is geblust, maar de auto is verloren gegaan.

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en neemt dit mee in het onderzoek van de steeds langer wordende reeks autobranden in Nijmegen.

Het enorm aantal autobranden in de stad is opvallend. Eerder liet de Nijmeegse burgemeester Bruls al weten zich zorgen te maken over het toenemend aantal auto’s dat in de fik gaat. ,,Maar het is zoeken naar een speld in de hooiberg”, zei hij daar in juni van dit jaar over.