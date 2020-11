Wéér een vrachtwagen klem onder de Oversteek: ‘Te laag viaduct is levensgevaarlijk’

Nieuwe generatie antibioti­ca in een verteer­baar jasje: van infuus naar pil

7 november NIJMEGEN - Antibiotica die hun werk net zo goed doen in pilvorm als via het infuus. Daar is bij veel soorten nog geen sprake van. Maar dankzij een vinding van het Nijmeegse bedrijf PharmaCytics kan daar snel verandering in komen.