Weer forse mishandeling op Plein 1944, jongen (15) uit Nijmegen opgepakt

Het slachtoffer lag op dat moment gewond op de grond. De ambulance heeft het slachtoffer gewond afgevoerd naar de huisartsenpost. De politie kan op dit moment nog geen verdere informatie geven over hem of haar. Ook is niet duidelijk hoe ernstig het opgelopen letsel is.



Ook over de twee andere verdachten is nog geen signalement bekend. Vermoedelijk komt er later vandaag meer informatie naar buiten.